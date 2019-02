G.Sportivo, dieci squalificati in Serie A per la prossima giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo ha comunicato la squalifica per una giornata effettiva di gara per Nicolas Nkoulou del Torino: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Squalificati per una gara perché diffidati: Felipe (Spal), Alfred Duncan (Sassuolo), Mohamed Fares (Spal), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nicola Murru (Sampdoria), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Cristian Romero (Genoa), Simone Zaza (Torino).