Gabigol-Flamengo, si chiude in settimana. L'Inter ne ha bisogno

© foto di Giacomo Iacobellis

Due ingressi e nessuna uscita per l'Inter fino a questo momento. Cercare il pareggio non è solo una volontà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma una necessità in casa nerazzurra, per motivi di liste e di bilanci. Presto almeno un paio di operazioni dovrebbero andare in porto. La più vicina allo striscione d’arrivo (di una maratona iniziata da tempo) è relativa a Gabigol: il Flamengo si raduna lunedì 27 e per allora conta di avere riportato il Pallone d’oro sudamericano a «casa». Ieri il vice-presidente dei rossoneri, Marcos Braz, ha annunciato che l’accordo con il giocatore era da considerarsi «chiuso», ma che «manca ancora qualcosa con l’Inter». Si riparte dai 18 milioni più 20 per cento della rivendita futura di novembre e anche Braz si è detto ottimista: "Entro la fine della settimana arriveremo a una conclusione. E sarà una conclusione felice".