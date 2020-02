Gabigol: "Ho sempre rispettato l'Inter. Ma volevo restare al Flamengo"

© foto di Giacomo Iacobellis

"È un momento di felicità, tutti sanno che il Flamengo è la mia casa". Parola di Gabigol. Presentato oggi in via ufficiale dai rossoneri dopo il riscatto dall'Inter, l'attaccante brasiliano ha spiegato: "Sono molto felice di giocare con questa maglia, so che ho seguito il cuore. Cercare di vincere di nuovo tutto è il nostro obiettivo, abbiamo provato il gusto di essere campioni. È stato un anno molto felice, ma vogliamo essere di nuovo campioni. Lavoriamo ogni giorno per questo, penso che Flamengo e tutti i tifosi lo meritino.

Volevo stare al Flamengo. Ovviamente le cose non sono successe così in fretta, ma avevo un club, che era l'Inter, l'ho sempre rispettato. Internamente, tutti sapevano che il mio desiderio fin dall'inizio era di restare. Sono davvero felice. Mi sento molto bene. Mi sento a casa. Sono molto contento dei miei compagni, della città. Sento molto calore, i tifosi hanno una grande influenza su questo. Un giocatore deve sentirsi felice, sentirsi a casa. Perché un giocatore si senta realizzato, non c'è bisogno di giocare in Europa e di lasciare il proprio Paese. Abbiamo un bel campionato, il Flamengo ha un livello molto alto e un allenatore che è uno dei migliori del mondo. Ho un contratto quinquennale col Flamengo e ho intenzione di rispettarlo e di rimanere qui molto più a lungo"