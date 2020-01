© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport analizza la trattativa fra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. La proposta dell'Inter al momento è ferma a 12 milioni di euro, ma per il quotidiano questa cifra è destinata a salire. E dall'altra parte, la richiesta del Barça da 20 milioni di euro è destinata a scendere, almeno in parte. Una svolta potrebbe arrivare con la cessione di Gabigol: a quel punto l'Inter incasserebbe almeno 20 milioni di euro e potrebbe alzare la propria offerta ai blaugrana.