Pareggio del Manchester City a Zagabria. La formazione di Pep Guardiola trova il gol dell'1-1 al 34' grazie a Gabriel Jesus, che svetta più in alto di tutti sul cross ben calibrato da Mahrez dalla destra. In questo momento passa lo Shakhtar, all'Atalanta servirebbe la vittoria per accedere agli ottavi. Gli orobici sono quarti, fuori dalla Champions e non potrebbero nemmeno disputare l'Europa League.

LA CLASSIFICA IN TEMPO REALE

Manchester City 12

Shakhtar Donetsk 7

Dinamo Zagabria 6

Atalanta 5