Gagliano e Simeone bucano Buffon: a fine primo tempo è 2-0 Cagliari sulla Juventus

vedi letture

Un primo tempo non da Juventus accompagna gli uomini di Sarri nella sfida contro il Cagliari. Il 2-0 è lo specchio di una difficoltà a trovare il guizzo degli attaccanti, pur con una sterile supremazia soprattutto da metà primo tempo in poi.

Parte bene la squadra di Zenga, eccezion fatta per un tiro dalla distanza di Muratore, perchè Gagliano la prima volta va vicino al gol, la seconda si regala il primo gol all'esordio da titolare in Serie A. Batti e ribatti in area juventina, palla che da Farago' va a Mattiello, poi in mezzo per il centravanti della Primavera che batte Buffon. Il Cagliari gioca bene, trova spesso le geometrie giuste, mentre la Juve cerca di alzare la marea con un discreto Bentancur e Cristiano Ronaldo che cerca di raggiungere Immobile ora a quattro gol di distanza.

Con il passare dei minuti il Cagliari si abbassa e cerca di partire in contropiede, la Juventus prova a schiacciare gli avversari nella propria area: da una parte c'è la possibilità di farlo, dall'altra gli spazi sono esigui. Non è un caso se gli unici brividi arrivino sugli sviluppi di corner: prima è Bonucci che sfrutta un rimbalzo dato da Cragno ma spedisce fuori, poi Higuain - da solo - cerca la girata ma spedisce alto. All'ultimo minuto c'è l'occasione più importante, con Bentancur che da dentro l'area trova ancora un Cragno super. Sul tramonto di primo tempo ancora Gagliano gioca su Simeone: l'argentino punta l'avversario e scarica il diagonale, Buffon sbaglia l'intervento e concede il 2-0.