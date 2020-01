Gagliardini: "L'Inter era un sogno e lo è ancora oggi. Conte? Nuove idee"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter-Atalanta sarà anche la partita di Roberto Gagliardini, tra gli ex della sfida. Ospite del matchday programme dei padroni di casa, il centrocampista racconta quando si è trasferito a Milano: "Non posso non ricordarmi quei momenti. Era arrivata la telefonata dell’Inter. Eravamo a metà settimana e il sabato sarei sceso in campo, sempre con la maglia nerazzurra, ma non più quella dell’Atalanta. Era un sogno, lo è tutt’oggi. L’orgoglio che mi porto dentro per essere qui è pari alla responsabilità che ho".

Nuova linfa quest'anno.

"Conte ci ha dato nuove idee di gioco, le mezzali sono molto sollecitate e io mi ci ritrovo alla grande. Il gol? È un obiettivo che mi pongo tutti gli anni".

Il rapporto con i tifosi.

"Ci trascinano letteralmente e con i compagni siamo amici, ci sfidiamo in ogni allenamento dando il massimo. Ovviamente è bello che ci siano tanti italiani, siamo un gruppo unito che lavora e lotta per il bene dell’Inter”.