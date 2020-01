© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è in vantaggio allo stadio Ennio Tardini! Sblocca la sfida Riccardo Gagliolo, difensore dei ducali peraltro in gol anche all'andata: meraviglioso il sinistro a girare con cui l'ex Carpi ha battuto Musso sul secondo palo, dopo una insistita azione nell'area ospite che aveva Kulusevski andare al tiro. Deviata, la conclusione è diventata un assist per il compagno, che ha realizzato una rete superlativa.