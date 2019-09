Gasp e la Champions: "Chi sta bene gioca. Anche 4 gare in dieci giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si gestirà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella sua prima, storica, stagione suddivisa fra campionato, Coppa Italia e Champions League: "Qui gioca chi merita nel lavoro settimanale - spiega lo stesso tecnico orobico a L'Eco di Bergamo -, io non posso fare calcoli su cicli di 7 partite. Se uno sta benissimo gioca anche 4 volte in dieci giorni, non ho problemi. E nessuno si deve sentire bocciato, anzi mi deve mettere in difficoltà. Penso a Freuler, giocatore straordinario. Ma se vedo Pasalic protagonista di una crescita importante è giusto che gli conceda spazio. Questo non significa bocciare Freuler, anzi sarà fondamentale per noi, e infatti il suo atteggiamento è esemplare".