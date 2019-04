Gasp, Pioli e Montella. Valzer già iniziato, l'ex viola attende la Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di questa sera tra Atalanta e Fiorentina mette in palio un posto nella finale di Coppa Italia, ma rappresenta anche l'occasione per trattare il tema panchine. La dirigenza viola stava da tempo pensando a chi affidarsi per il dopo Stefano Pioli, mister dimessosi dopo la sconfitta in campionato contro il Frosinone e quando la formazione gigliata aveva ormai poco da chiedere al campionato. La scelta dei Della Valle e di Corvino è caduta su Vincenzo Montella, mister che ha incantato i tifosi gigliati durante la sua esperienza al Franchi dal 2012 al 2015 e pronto a recuperare il tempo perso viste le difficoltà riscontrate sulle panche di Milan e Siviglia.

Gasperini-Atalanta ancora insieme? E' il dubbio che va avanti da un po', perché il lavoro dell'ex mister di Genoa e Palermo è sotto gli occhi di tutti. Conquistare un posto in Europa League con il grifone - poi estromesso per problemi extra-campo - non è da tutti come non è semplice trascinare la Dea a giocare nelle coppe e lottare per un posto in Champions. Allora il profilo di Gasperini è attenzionato dai top club, Roma su tutti. Liberando, se dovesse davvero approdare a Trigoria, il posto a Zingonia.

L'ex viola Pioli per l'Atalanta - Allora il valzer delle panchine potrebbe terminare con l'ex mister gigliato alla guida della Dea, la chiusura del cerchio per provare a portare avanti il lavoro iniziato da Gasp. Bisogna però attendere la conclusione della stagione e l'esito dell'annata atalantina, magari il pass per la Champions o la vittoria della Coppa Italia potrebbe spingere Gasperini a restare ancora a Bergamo.