Gasperini: "Ci manca un giocatore in attacco. Mi aspetto tanto da Ilicic"

Tante partite ravvicinate e una rosa che avrebbe bisogno di qualche innesto. Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, ha parlato della rosa corta in questo momento cruciale della stagione, anche a causa dei tanti infortuni: "In attacco abbiamo gli uomini contati, sicuramente non c'è abbondanza. La nostra forza rimane la fase realizzativa, ci ha portato in alto. Gli attaccanti sono sempre quelli che sono: iniziare domani la partita solo con Muriel non è il massimo, vediamo tra Ilicic e Malinovskyi come scenderanno in campo. Ci manca un giocatore in più. L'Udinese? Difensivamente parlano i numeri. Mi aspetto ancora di più da Ilicic, deve trovare una migliore condizione anche se le sue prestazioni sono sempre di livello".