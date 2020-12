Gasperini difende Zapata: "Le partite sono difficili, lui è stato maltrattato per la prestazione"

Conferenza stampa di vigilia per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che in vista della gara contro l'Udinese ha fatto il punto generale su quanto fatto fino a questo momento dalla squadra: "Tolto lo scorso anno questa squadra ha fatto più punti. Abbiamo giocato una Champions anomala, io non sono così preoccupato. Abbiamo fatto delle prestazioni importanti, abbiamo preso anche meno gol. Ci sono stati dei momenti di fatica, ma i ragazzi stanno bene secondo me. Le partite sono difficili e complicate, sono dispiaciuto per Zapata, è stato maltrattato per la prestazione. Vale ancora la scritta che abbiamo sul colletto, "maglia sudata sempre", tutti sono stati straordinari. Hanno conquistato un punto importante per andarsela a giocare lì con l'Ajax. Non stiamo giocando benissimo, ma in nessuna partita i ragazzi sono mancati. Anche quando abbiamo preso schiaffi col Liverpool. Viviamo in un momento in cui non c'è il pubblico, non sappiamo qual è l'opinione della gente, non sappiamo se sono contenti o meno. Non c'è la spinta, non sappiamo se l'ambiente è soddisfatto o meno, è una situazione non facile. Non sono scontento della stagione, se facciamo fatica ci mettiamo a ruota. Non ho niente da rimproverare, nemmeno una virgola. Io sono un garante su tutto questo".

Trova la squadra sempre uguale? A Zapata manca lo spunto?

"Abbiamo avuto un ottimo momento in partenza di stagione, adesso facciamo fatica, ma giochiamo tanto. È un campionato difficile per tutti. I numeri sono quelli, magari si guardano diversamente, ma secondo me non sono negativi. Poi questa è un'altra stagione, lo scorso anno siamo finiti davanti a Napoli, Roma e Milan, adesso è cambiato. Dobbiamo avere un principio: dobbiamo scendere in campo per vincere giocando a calcio e correndo il più possibile. Dobbiamo risolvere sul campo: quando c'è la disponibilità e la voglia di fare non ci sono problemi. La nostra mentalità e il nostro atteggiamento rimane quello".

