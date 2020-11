Gasperini duro dopo il ko con il Liverpool: "C'è stato un gran divario, dobbiamo riflettere"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato in conferenza stampa la dura sconfitta contro il Liverpool. Ecco un estratto delle sue parole: "È stata una bella batosta, siamo stati inferiori sotto tanti aspetti. Abbiamo trovato una squadra che andava più forte, non siamo mai stati in grado di reggere. C'è stato un grande divario, questo ci deve far riflettere".

