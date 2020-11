Gasperini: "La svolta col Liverpool? Mai pensato che l'Atalanta fosse in difficoltà"

"Mercoledì è stata una serata magica. Vincere su quel campo, anche dopo la partita dell'andata, è stata una grande soddisfazione e un'iniezione di fiducia. Deve essere la base per poter portare tutto in campionato già nelle prossime gare". Parla così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro il Verona: "Col Liverpool vittoria della svolta? Non ho questa sensazione, non ho mai ritenuto che la squadra fosse in difficoltà. È una stagione complicata, non credo ci saranno delle prestazioni sempre in ascesa: si passerà da partite difficili, questa è la realtà del campionato. Mi dispiace per chi ha aspettative diverse, ma questo è un problema che non riguarda noi perché sappiamo come sono le gare, la Champions League è molto complicata. Non si gioca ogni tre settimane, ma ogni settimana. Sarà una stagione diversa dalle altre, ma abbiamo la serenità per affrontarla al meglio".

