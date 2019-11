Gasperini: "Meglio asino sano che cavallo zoppo. L'asino non è Muriel"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, prima della sfida contro la Juventus ha parlato della situazione dell'attacco nerazzurro, visti gli acciacchi di Muriel e Zapata. "Speravamo di avere più certezze in attacco, a oggi non ne abbiamo. Aspetterei la fine dell'allenamento di oggi... Muriel e Zapata? Se saranno in grado di giocare verranno convocati, sennò no. Il primo punto da risolvere è questo. Non abbiamo tanti margini. Zapata ha lavorato bene, lui ha ancora qualche timore. Deve essere molto convinto, non devi avere troppi pensieri. Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. L'asino non è Muriel (ride, ndr), ma quel detto lì vale".