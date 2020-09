Gasperini: "Miranchuk giocatore di valore assoluto: sostituisce Ilicic. Pessina? Coperti nel ruolo"

vedi letture

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha fatto anche un punto di mercato nella conferenza stampa tenutasi oggi a Zingonia.

Quale reparto si può migliorare?

"Tutti. Così non sbagliamo. La società sta facendo di tutto, l'importante è voler avere l'obiettivo di migliorare sempre. Chi sta fermo muore (ride, ndr)".

Cosa pensa del nuovo acquisto Miranchuk?

"È stato individuato come un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Lo scorso anno lo chiedevo un vice-Ilicic, poi abbiamo visto cosa è successo... Le squadre le costruisci in questa fase. Per caratteristiche Miranchuk è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avuto questo infortunio: non è serio, ma può portargli via qualche settimana".

Altri obiettivi?

"Non è questione di Romero o meno, ci sono tanti giocatori seguiti in tutti i reparti. La società si sta muovendo. L'Atalanta può guardare qualcosa in più rispetto all'ultimo mercato. Se si riuscirà a dare nuove energie, sarà meglio".

Pessina?

"In quel ruolo li siamo coperti, ma i giocatori vanno sempre valutati. Siamo più carenti in altri ruoli, spero in un'alternativa".