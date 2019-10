Gasperini: "Peccato per il pesante ko, ma l'Atalanta ne uscirà più forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro commentando il pesante ko subito in Champions League (5-1) per mano del Manchester City: "Abbiamo affrontato una squadra forte, non solo per noi ma per tante altre squadre. Bisogna prendere il buono di questa partita, che non è poco. Peccato per il risultato pesante, c'è dispiacere per come si era messa la partita all'inizio".

Il City visto da vicino? "Ha velocità e tecnica importantissime, una squadra con giocatori che sbagliano poco. Sarebbe stata comunque dura tenere. Diciamo che siamo andati sotto troppo facilmente".

Cosa salvare dal pesante 5-1? "Abbiamo messo tante cose buone. E' giusto che l'Atalanta giochi per quello che è capace di fare e migliorare il proprio livello. Queste partite ti danno una dimensione sulla quale poter alzare il tuo livello".

Una parola per i tifosi al seguito? "Straordinari, hanno interpretato nel modo migliore questa Champions. Da questa competizione usciremo tutti più forti".