Fonte: Dall'inviato a Manchester

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, nella conferenza stampa prima della gara contro il Manchester City ha parlato anche di Thiago Motta, oramai a un passo da diventare nuovo tecnico del Grifone. "Sono felicissimo che inizi dal Genoa. Spero fortemente, a parte la gara che giocherà contro di noi, però ci vuole un bel po' di tempo. Per me è stato fantastico, è una storia la sua. Quando avremo tempo la racconteremo, è stato un momento molto bello. Anche per lui, di rilancio assoluto, poi è andato all'Inter, ha vinto la Champions, è finito al PSG. Spero possa fare bene".