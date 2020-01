© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dell'importantissimo ritorno di Duvan Zapata nella conferenza stampa alla vigilia del match col Parma: "Per noi l'acquisto più importante a gennaio sarà Duvan. La sua guarigione ci dà una spinta in più. È un bel pezzo per noi, ci darà ancora più forza".