Il Genoa ha diramato i 23 convocati per la sfida contro la Roma. Non c'è Zapata per la retroguardia, dopo l'infortunio occorso in settimana: è emergenza considerando che non c'è nemmeno Criscito per squalifica.

Portieri: Perin, Radu, Marchetti.

Difensori: Pajac, Ankersen, Ghiglione, Romero, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, Barreca.

Centrocampisti: Behrami, Cassata, Agudelo, Sturaro, Radovanovic, Schone, Jagiello.

Attaccanti: Pinamonti, Favilli, Destro, Pandev, Sanabria.