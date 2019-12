© foto di Monia Bracciali

Il procuratore di Andrea Favilli, attaccante del Genoa, Donato Di Campli ha parlato a Seriebnews.com del futuro del proprio assistito e delle voci di un possibile addio alla piazza ligure alla riapertura del mercato invernale: “La squadra sta vivendo un momento difficile, ma il ragazzo si sente sereno. Andrea avverte tutta la fiducia della società, della dirigenza e dello staff tecnico. Poi questi momenti sono sempre particolari, ognuno vuole giocare tanto e fare tanti gol. Noi non perdiamo la calma, siamo fiduciosi che Andrea tornerà a far parlare di sé e mostrare il proprio valore. - continua Di Campli – Via a gennaio? No, restiamo a disposizione della società e Andrea è un calciatore del Genoa. Se poi la dirigenza cambia idea allora toccherà a noi fare le nostre valutazioni, ma il ragazzo sta bene qui”.