© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale sarà il futuro di Ionut Radu? Intercettato ai microfoni di Radio Marte, l'agente Oscar Damiani fa il punto sulla complicata situazione del portiere: "Oggi sono a Nizza - ha spiegato - e la società francese lo vorrebbe in prestito. Non per sei mesi ma almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stimi e qui la troverebbe.

"Radu ha sempre fatto il suo dovere - ha proseguito Damiani - è stato il migliore del Genoa ma la società ha fatto le sue scelte: ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove e non in rossoblù".