Genoa, Andreazzoli: "De Rossi? Fantacalcio, non mi faccio coinvolgere"

Prime parole da tecnico del Genoa per Aurelio Andreazzoli, che al termine della conferenza stampa di presentazione si è soffermato anche ai microfoni di Sky Sport: "Prime sensazioni? Sono eccezionali, arrivo in un club dove si respira la storia. E' coinvolgente ed emozionante. Sono molto contento e soddisfatto".

Il capitano Criscito nell'ultima gara di campionato ha detto di non voler ripetere una stagione così: "E' uno dei componenti della squadra, ed è anche sulle sue forze che punteremo, così come su quelle dei compagni. Un'esperienza così negativa speriamo che possa servire per fare cose differenti".

Soddisfatto sul mercato finora? "Sono già soddisfatto di quello che la società ha fatto in tempi brevi. Abbiamo idee chiare, speriamo di riuscire a meterle in pratica in un mercato difficile. La società ha la necessità e la volontà di allestire una squadra più forte possibile".

Le piacerebbe avere De Rossi in rosa? "Questo è fantacalcio nel quale non mi faccio coinvolgere. Piuttosto voglio dire una cosa che non ho detto in conferenza: al mio fianco voglio che lavori Marco Rossi, un vero e proprio simbolo per la tifoseria che può aiutarci a trasmettere quello che è il vero sentimento".