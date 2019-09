Genoa, Andreazzoli: "Tanta voglia con l'Atalanta: Romero e Kouamé ok"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara di domani contro l'Atalanta. "Arriviamo vogliosi di dimostrare quanto valiamo. Abbiamo analizzato il match passato e ci siamo resi conto di poter migliorare molto. Ci confrontiamo con una squadra di valore, sia dai numeri che dal gioco estetico che esprime”.

Sui singoli. "Romero e Kouamé stanno bene, hanno smaltito le fatiche delle Nazionali e oggi si sono arrivati. Nessun problema anche per chi è arrivato nei giorni precedenti”.

Sul clima. "Il caldo? Avremo le stesse difficoltà dell’Atalanta, quindi non favorisce nessuno. Saranno comunque problemi marginali, ci siamo già allenati con il caldo e siamo abituati”.

Sul mercato. "Con gli acquisti di Ankersen e Goldaniga, la società ha dimostrato ancora una volta di agire molto bene, volevo che fossero completati due tasselli e sono stato accontentato”.

Sul turnover. "Non si pone il problema del turnover, visto che giochiamo una volta a settimana e abbiamo svuotato l’infermeria. Questa cosa dimostra la bravura del nostro apparato medico. Però mi piacerebbe vedere all’opera tutti gli elementi della rosa”.

Sul pubblico. "Contro la Fiorentina il pubblico mi ha impressionato. Non pensavo potessimo arrivare a tanto entusiasmo. L’entusiasmo nello sport porta a giocare con un altro spirito e dare sempre di più. Vogliamo restituire queste sensazioni in campo”.

Sull'Atalanta. Sono felice per l'Atalanta e per quello che stanno facendo, perché non può che essere di stimolo anche per le altre realtà. Inoltre apprezzo molto la filosofia di gioco che pratica".