© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Futuro ancora tutto da scrivere per Daniel Bessa, centrocampista del Genoa ma di proprietà del Verona. Secondo quanto riportato da L'Arena il club ligure non ha infatti intenzione di riscattarlo e per questo motivo il giocatore farà ritorno in Veneto. Se i gialloblù dovessero centrare la promozione è probabile che resti all'Hellas mentre in caso contrario sarà messo nuovamente sul mercato.