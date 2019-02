Genoa, Bessa: "Vittoria meritata per come abbiamo giocato nella ripresa"

Fonte: genoanews1893

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, ha parlato in zona mista al termine della vittoria ottenuta in casa contro la Lazio: "Abbiamo cercato di pareggiare subito, siamo stati nel secondo tempo sempre in area della Lazio. Abbiamo meritato il successo, complimenti non solo ai goleador Sanabria e Criscito ma a tutta la squadra per come ha affrontato la partita. Venivo da un problema fisico e mi stavo riprendendo. Il mister mi ha chiesto di fare il mio solito gioco. Goran è un campione e ci ha dato una mano. Tutta la squadra ha capito però che era il momento di spingere e festeggiamo così questo successo. Da Empoli abbiamo fatto solo risultati positivi. Con Sassuolo e Bologna le gare sono state così così però il pareggio era giusto. Abbiamo vinto, andiamo avanti così. La salvezza è più vicina? Assolutamente. Abbiamo rimodellato la squadra a gennaio. Siamo abbastanza compatti e forti, cerchiamo di giocare un po' meglio e di portare a casa le vittorie. Alla fine può capitare di subire il gol dagli avversari in Serie A. L'importante è proseguire a fare quello che sappiamo fare riuscendo a rimontare e oggi pure a vincere. certo, sarebbe meglio passare per primi in vantaggio. Abbiamo visto che le gare in A non sono semplice. Il Chievo non ha mollato e bisogna giocarsela con lo spirito giusto per proseguire s questa strada".