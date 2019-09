Genoa-Bologna 0-0 al 45', poche emozioni. Solo un lampo di Schone

Si è da poco concluso il primo tempo di Genoa-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Inizia bene il Grifone - La squadra di Andreazzoli prende subito in mano il pallino del gioco e nei primi 15 minuti di gioco mette in ginocchio il Bologna. La squadra ospite però riesce a trovare il gol del vantaggio, ma l'arbitro annulla la rete di Sansone per fuorigioco del numero 10 del Bologna.

Che classe, Schone - L'occasione più ghiotta della gara è in favore del Genoa alla mezz'ora. Calcio di punizione dal limite, ma da posizione defilata. Schone si incarica della battuta e l'ex Ajax calcia in maniera "quasi" perfetta. Il pallone si stampa sulla traversa, ma la giocata di Schone è da applausi.

Cresce il Bologna - Dopo la traversa del Genoa, la squadra di Mihajlovic prende coraggio e guadagna campo. Orsolini prova a far male con una delle specialità della casa, il tiro a giro da fuori: la sua conclusione però non trova lo specchio della porta. Nel finale, complice un errore di Zapata a centrocampo, arriva l'occasione più grande per il Bologna: contropiede 6 contro 3, Palacio spreca tutto calciando malissimo dal limite dell'area. È l'ultima occasione del primo tempo, che termina 0-0.