Genoa-Brescia, i voti ai tecnici: prima da sogno per Thiago Motta

© foto di Federico De Luca

Il Genoa ha battuto 3-1 il Brescia grazie alle reti realizzate nella ripresa da Agudelo, Kouamé e Pandev. Una rimonta da tramandare ai posteri, perché per la prima volta nella storia della Serie A segnano tutti e tre i giocatori entrati dalla panchina. Thiago Motta ha cambiato la partita con i cambi e ha ribaltato il punteggio, portando il Grifone a conquistare la seconda vittoria stagionale. Un esordio difficile da dimenticare.

Thiago Motta 7 - Tre reti dalla panchina, firmate da tre giocatori diversi. Le scelte iniziali non convincono pienamente (Radovanovic centrale, la posizione di Cassata e Lerager), poi è bravo a cambiare il corso della sfida. Mosse tutte decisive, idee chiare: è presto per esprimere giudizi, ma la lettura del match è stata praticamente perfetta. Il Genoa riparte e respira.

Eugenio Corini 5,5 - Gli manca l'intuizione, quella che il collega ha avuto per raccogliere tre punti preziosi. Nel momento più difficile della sfida, tra il gol di Agudelo e quello di Kouame, si gioca la carta Donnarumma ma la squadra è in balia dell'avversario e non riesce ad uscire e a reagire. Inevitabile l'epilogo, per evitare la sconfitta sarebbero servite altre mosse.