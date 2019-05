Genoa, casting allenatore: piacciono Nicola e Lamuchi, spunta Tudor

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Casting allenatore sempre più allargato per il Genoa, stando al Secolo XIX di oggi, in caso di addio a Cesare Prandelli: oltre a Stefano Pioli (che piace anche alla Samp) e agli ex rossoblù Nicola e Lamouchi, nelle ultime ore è tornato a galla Igor Tudor (piace anche al Sassuolo in caso di addio di De Zerbi, a sua volta vecchio pallino rossoblù). Tuttavia per il momento il croato è legato all'Udinese, che nelle ultime ore si è mossa per confermarlo alla guida tecnica della squadra dopo la salvezza raggiunta quest'anno da subentrante, la seconda di fila.