Genoa, con Nicola in panchina le partenze sono super: 10 gol su 14 segnati nei primi tempi

vedi letture

Vado al massimo, cantava nel 1982 Vasco Rossi. Va al massimo anche il Genoa, almeno da quando è arrivato Davide Nicola. Il cambio in panchina, arrivato con l’anno nuovo, ha giovato e non poco alla formazione rossoblu che, complice anche un mercato importante fatto di ritorni eccellenti, ha ingranato la marcia risalendo la classifica e riaprendo i giochi per la salvezza alla ripresa del campionato. Prima della chiusura del campionato Criscito e compagni stavano viaggiando ad un media davvero importante con cinque risultati utili consecutivi ottenuti nelle ultime sei partite e tre successi nelle ultime quattro gare.

Partenze super - Risultati importanti come i pareggi contro Atalanta e Fiorentina, senza dimenticare la vittoria dell’8 marzo a San Siro contro il Milan, sono arrivati grazie alla mentalità portata dal tecnico piemontese e messa in campo dalla squadra. Partenze a razzo dei rossoblu che sono fruttati punti e gol. Lo dicono i numeri. Con Andreazzoli e Thiago Motta solo otto gol su 17 sono arrivati nei primi quarantacinque minuti: dai primi due gol di Pinamonti e Criscito a Roma - 3-3 il finale - fino al doppio vantaggio firmato Pandev e Criscito a Lecce vanificato poi da una ripresa in cui i giallorossi salentini hanno acciuffato il punteggio.

10 gol su 14 nei primi tempi - L'inversione di marcia si è vista con l’arrivo di Nicola in panchina. Sono infatti 14 i gol segnati dal Genoa nelle sette gare del girone di ritorno, dieci nei primi tempi. Si parte dal successo casalingo contro il Sassuolo per 2-1 con un rigore di Criscito che ha aperto le danze alla mezzora. A Verona Sanabria aveva portato in vantaggio momentaneamente il Grifo a cinque minuti dalla conclusione della prima frazione di gara prima della rimonta dell'Hellas nella ripresa mentre in casa con la Roma Pandev aveva riacceso le speranze sul finale di tempo. A Bergamo l'Atalanta fu freddata da un rigore di Criscito e da Sanabria fra il 19' e il 33' mentre il gol decisivo contro il Cagliari di Pandev è arrivato al 43'. A Bologna Soumaoro e Sanabria misero le cose in chiaro al 28' e al 43' mentre a San Siro le reti portarono le firme di Pandev al settimo e di Cassata al 41'.