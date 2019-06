Genoa, contatti con l'agente di Prandelli per l'addio con buonuscita

© foto di Federico De Luca

Come riportato da Il Secolo XIX, sono ore caldissime in casa Genoa per il futuro della panchina. Aurelio Andreazzoli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore rossoblu. Assieme all’ex allenatore dell’Empoli, tornerà a Genova anche Stefano Capozucca in qualità di direttore sportivo dopo l’addio al Frosinone.

Questione Prandelli - C’è però da risolvere il contratto con Cesare Prandelli, anche per evitare di partire con due allenatori sotto contratto (Ballardini e Juric vanno in scadenza il 30 giugno). Si lavora per trovare l’intesa con il suo procuratore: addio in cambio di una buonuscita. In bilico anche il dg Perinetti, il ds Donatelli e il responsabile scouting Marcheggiani. Tutti hanno il contratto in scadenza 2020, ma è molto difficile che restino.