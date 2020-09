Genoa, Criscito in uscita: torna di moda l'ipotesi che porta alla Fiorentina

vedi letture

Con la Fiorentina che continua a cercare un difensore per completare il reparto dei centrali magari che all'occorrenza possa giocare anche da esterno, torna di moda il nome di Domenico Criscito, già trattato nello scorso gennaio e ora esubero del Genoa di Maran che sta cambiando il volto alla squadra e non ha intenzione di puntare su di lui. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, già a giugno c'è stato un contatto tra le parti che hanno deciso di rinviare la possibile trattativa negli ultimi dieci giorni di mercato e ora sono pronti per tornare a parlare per provare a chiudere un accordo che in inverno è stato decisamente a un passo. Beppe Iachini ne apprezza la qualità con i piedi oltre che quelle da difensore puro e lo vedrebbe perfetto come alternativa jolly per diversi ruoli nel reparto arretrato.