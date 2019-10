Genoa, dal campo alla panchina: il ritorno di Thiago Motta

In giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità. La sconfitta di domenica contro il Parma costerà cara ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico massese verrà sollevato dall'incarico quattro mesi dopo, giorno più giorno meno, dalla sua presentazione al Genoa Museum&Store del Porto Antico. Dopo una partenza ottima, pareggio a Roma contro il team di Fonseca e successo in casa contro la Fiorentina, i rossoblu si sono inceppati raccogliendo solo un punto, 0-0 col brivido contro il Bologna, nelle restanti sei gare. Un trend che ha fatto riflettere il patron Enrico Preziosi che, dopo il ripensamento di due settimane fa, ha deciso di cambiare guida tecnica per cercare di dare la scossa all'ambiente. Il nome scelto per la sostituzione non è nuovo ai tifosi del Grifone: Thiago Motta.

Dal campo alla panchina - L'ex centrocampista dell’Inter del Triplete conosce molto bene l'ambiente. Era la stagione 2008-2009, sulla panchina sedeva Gian Piero Gasperini, e Thiago Motta era in cerca di rilancio dopo le stagioni a Barcellona e l’anno a Madrid, sponda Atletico, dove rimediò un brutto infortunio al menisco. La stagione fu da incorniciare: quarto posto in coabitazione con la Fiorentina e preliminari di Champions League sfumati solo per gli scontri diretti a sfavore con i viola. Adesso l'impresa è cercare di invertire la tendenza di una squadra più che mai invischiata nella lotta per non retrocedere: penultimo posto e peggior difesa del campionato.

Domani la firma e il primo allenamento - Il nuovo tecnico rossoblu - anche se ufficialmente è in attesa del pantentino e gli verrà affiancato probabilmente Chiappino - ha raggiunto il capoluogo ligure nella serata di ieri poco dopo le 20.50. Sorrisi ai cronisti presenti e brevissime nonché telegrafiche battute: "Pronto per cominciare". Nella giornata di oggi tornerà in quella che è stata la sua casa per un'intensa stagione, Villa Rostan, per la firma sul contratto dopo di che dirigerà la prima seduta di allenamento. Dal campo alla panchina: Thiago Motta è tornato per salvare il Genoa.