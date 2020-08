Genoa, Faggiano lavora al dopo-Perin: Bulka del PSG è il primo nome sul taccuino

Marcin Bulka è il primo nome per l'eredità di Mattia Perin al Genoa: il direttore sportivo Faggiano ha il nome del polacco del PSG ben impresso in mente e secondo il Secolo XIX, potrebbe essere quella relativa alla sostituzione dell'estremo difensore la prima operazione della nuova era in casa rossoblù, con l'ex ds del Parma che segue con attenzione anche il profilo di Giovinco, ovviamente per l'attacco.