Genoa, fatta per Sturaro. Il diritto di riscatto può diventare obbligo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stato trovato l'accordo fra Juventus e Genoa per il ritorno in rossoblù di Stefano Sturaro: il centrocampista si trasferisce in Liguria in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Diritto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un numero concordato di partite.