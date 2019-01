Genoa, Favilli: "Spero che il 2019 sia il mio anno. Sto crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Favilli, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ligure. Queste le sue parole: "Spero che il 2019 sia il mio anno. me sto? Fisicamente sono in netta crescita, anche se non ho la condizione di chi ha giocato tutte le partite. Gli scampoli nelle ultime due gare hanno dato fiducia. Conto di tornare ai miei livelli e trovare continuità. Voglio dimostrare il mio valore per ripagare chi ha creduto in me. Prandelli sta spingendoci a diventare più squadra, come si dice in gergo. Presi individualmente abbiamo tante qualità, collettivamente abbiamo margini di miglioramento. Di sicuro nel girone di andata abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo”.