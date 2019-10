Genoa, Ghiglione: "Thiago Motta? Non ha parlato di moduli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Ghiglione ha parlato così a DAZN prima del calcio d'inizio della sfida contro il Brescia: "Thiago Motta non ha parlato molto di moduli ma soprattutto dell'aspetto agonistico e caratteriale. E questo è l'importante. Oggi giochiamo per vincere perché vogliamo portare a casa i tre punti, per questo ci spingeremo in avanti. Sarà questa la chiave del match".