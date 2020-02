vedi letture

Genoa, Goldaniga è di Codogno: non ha il virus, ma si allena a parte

Partiamo da una certezza: Edoardo Goldaniga è sano, sanissimo. I controlli a cui il difensore del Genoa è stato sottoposto hanno escluso problemi, nessun sintomo di Coronavirus. Nonostante questo il difensore, originario di Codogno, si allena a parte. Come scrive Il Secolo XIX a Codogno vivono i suoi parenti e la società, in accordo con il giocatore, ha deciso di tenerlo lontano dagli allenamenti con la squadra per alcuni giorni come forma di precauzione.