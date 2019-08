© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome nuovo per il mercato del Genoa è Anastasios Donis, attaccante classe 1996 dello Stoccarda. Il greco è stato tesserato per la Juventus dal 2013 e girato in prestito al Sassuolo nel 2015, senza però mai giocare. Dal 2017 è a titolo definitivo in Germania e nell'ultima stagione è retrocesso in Zweite Bundesliga. Il suo score nella stagione 2018-19 è di 5 reti in 27 partite in tutte le competizioni.