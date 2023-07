ufficiale Anastasios Donis resta all'Apoel Nicosia. Il Reims lo cede a titolo definitivo

Cinque reti e due assist nell'ultima stagione gli solo valsi la riconferma. Anastasios Donis non lascerà Cipro: l'esterno offensivo greco, classe 1996, resta all'Apoel Nicosia, che ha annunciato il suo ingaggio a titolo definitivo. Donis lascia dunque il Reims, dove era arrivato nell'estate del 2019, e firma un contratto per una stagione (più una opzionale) con il club cipriota.

Tanta esperienza - Nonostante l'età, Donis è un giocatore di grande esperienza, che ha vestito la maglia della Primavera di Juventus e Sassuolo prima di trasferirsi in Svizzera (Lugano), in Germania (Stoccarda), in Francia (Nizza e Reims) e in Olanda (VVV Venlo). Ottima tecnica individuale, ha disputato undici incontri con la Nazionale ellenica, segnando anche una rete, contro il Liechtenstein nella partita di qualificazione a Euro 2020.

E non è da solo ad aver lasciato il Reims a titolo definitivo: nei giorni scorsi ufficializzato l'addio del trequartista 25enne Ilan Kebbal, sceso in seconda serie al Paris FC.