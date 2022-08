ufficiale Donis torna a Cipro. L'ex Juventus lascia il Reims in prestito e va a Nicosia

Nuova avventura per Anastasios Donis, che torna nella sua terra, Cipro. L'attaccante 26enne, ex Juventus tra le altre, ha lasciato a titolo temporaneo il Reims, in Ligue 1, per giocare la prossima stagione in prestito all'APOEL Nicosia.