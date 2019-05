Genoa, il rigorista è Criscito o Sanabria? Il capitano: "Basta polemiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Genoa Domenico Criscito nel post-gara della sfida contro la Roma, finita 1-1 e con Sanabria che allo scadere s'è conquistato e ha sbagliato un calcio di rigore, è tornato sul penalty sbagliato dall'ex Betis.

Il rigorista designato è Criscito, ma lo stesso difensore rossoblù ha voluto fare una precisazione tramite 'Instagram': "Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a far polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista, quindi basta fare polemiche su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano e se c’è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Sono contento della prestazione della squadra. Basta polemiche inutili”