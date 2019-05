Genoa, il Sassuolo sulle tracce di Kouamé

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene neroverdi per Christian Kouamé, attaccante del Genoa messosi in mostra nella stagione da poco conclusa. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giocatore piace infatti al Sassuolo, che potrebbe rinnovare in modo deciso il proprio parco attaccanti.

Si era parlato di Juve e Napoli: a gennaio, entrambi i club si erano mossi per arrivare all'ivoriano. Poi, polveri bagnate: senza Piatek, anche il classe '97, in una stagione comunque positiva, ha dimostrato di poter migliorare in zona gol. Solo 4, l'ultimo a fine gennaio contro l'Empoli. Ora ci pensa il Sassuolo.