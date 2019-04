Genoa, inizia il mercato 19-20: con la presenza col Toro, riscattato Lerager

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto rivela Sky, il centrocampista ex Bordeaux Lukas Lerager è ufficialmente un giocatore del Genoa. Il riscatto è avvenuto proprio grazie alle condizioni verificatisi nell'ultima gara di campionato contro il Torino: il requisito era che il danese giocasse il 50% delle gare totali del Grifone in Serie A, una circostanza che si è verificata nello scorso weekend. Per lui dunque presente e futuro assicurato con la maglia rossoblù del Grifone.