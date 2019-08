Genoa, interesse per il giovane centravanti Loba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe concludersi a breve l'avventura di Loba in Messico, giovane centravanti della Costa d'Avorio. Il giocatore,classe 98, sta trascinando il Queretaro ai vertici della classifica del campionato messicano attirando l'attenzione di vari club europei tra cui il Genoa e la Fiorentina. In questo momento il Genoa sembra in vantaggio ed il giocatore verrebbe in prestito con diritto di riscatto.