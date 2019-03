Genoa-Juventus 0-0 al 45'. Perin e il VAR salvano i bianconeri

Nessuna rete e poche emozioni a Marassi fra Genoa e Juventus. Rossoblù che riescono a contenere bene i campioni d'Italia, mettendo in un paio di occasioni i brividi ai bianconeri. Di Perin l'unica vera parata della partita, su conclusione ravvicinata di Sanabria. Il VAR successivamente va incontro alla Juventus, annullando un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Cancelo, che però arrivava dopo quello di Kouamé in un'azione di gioco aereo. Radu non rischia, il tandem Dybala-Mandzukic non riesce al momento a pungere.