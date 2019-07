Genoa, Kamada arriva per la trequarti. Biglia l'idea per la regia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio di Miguel Veloso per scadenza di contratto il nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli è alla ricerca di un nuovo regista. Secondo quanto riportato da SkySport il nome più caldo per il Grifone, a tal proposito, è quello di Lucas Biglia, centrocampista argentino in uscita dal Milan.

Molto più vicino invece al Genoa il trequartista giapponese Daichi Kamada in arrivo dall'Eintracht Francoforte.