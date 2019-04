© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Kouame, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di InterTv a pochi minuti dall'inizio della sfida contro i nerazzurri: "L'obiettivo nostro è sempre stato quello di raggiungere la salvezza, quindi proveremo a fare punti anche stasera. Arrivato qui non avevo la certezza di giocare titolare, ma gli allenatori mi hanno dato fiducia e li ringrazio. L'Inter è una squadra forte, ma abbiamo i mezzi per metterli in difficoltà. Dobbiamo fare la partita perfetta".