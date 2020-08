Genoa, l'addio di Marroccu: "Preziosi ha fatto bene, non ce l'avrei fatta a proseguire"

vedi letture

Francesco Marroccu ha preso con favore la scelta di Enrico Preziosi, che lo sostituirà con Faggiano in vista del prossimo campionato di Serie A, nonostante la salvezza ottenuta sul campo: "Se il campionato si fosse concluso regolarmente, senza la pandemia, ci saremmo salvati con un po' di anticipo e probabilmente l'epilogo sarebbe stato diverso. - ha detto oggi al Secolo XIX - Invece ci siamo trovati in difficoltà e abbiamo dovuto impiegare tutte le energie che avevamo per farcela. Tanto che adesso energie non ne abbiamo più, sono stremato. E penso che il presidente abbia preso la decisione corretta optando per cambiare, almeno per quel che mi riguarda. Non ce l'avrei fatta a proseguire, troppa stanchezza e troppa poca lucidità per poter fare scelte professionali per il futuro. Quest'avventura mi ha coinvolto talmente tanto dal punto di vista del sentimento nei confronti di allenatore e giocatori che non avrei avuto la lucidità per fare delle scelte. Sono arrivato il 15 dicembre, avevamo appena 10 punti. E nei miei confronti c'era tanta diffidenza, dicevano che ero un raccomandato. Non ho né debiti, né crediti: in questi mesi tutti hanno imparato ad apprezzarmi per quello che sono in grado di fare. Ho salutato tutti con affetto, è nato un feeling che non si interromperà. Faggiano? Lo conosco, abbiamo fatto insieme il corso da ds. Lascio il Genoa in buone mani. Preziosi? Lo ringrazio per l'opportunità e il rispetto che mi ha dato, per la fiducia che m i ha dimostrato".