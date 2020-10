Genoa, la cessione societaria resta tema caldo: nuova pretendente in corsa per l'acquisizione

vedi letture

In casa Genoa continua a tenere banco il futuro societario, secondo Tuttosport. Il quotidiano spiega come recentemente sia entrato in corsa, per l'acquisto del club da Enrico Preziosi, un nuovo pretendente: si tratta di "Made in Italy Investimenti-Monferrato", una management company dedicata allo sviluppo del territorio. Gli advisor stanno già studiando la fattibilità dell'acquisizione e in queste ore dovrebbe andare in scena un incontro per approfondire la questione. Nei giorni scorsi si erano ritirati dalla corsa Boulgoute e Gestio Capital.